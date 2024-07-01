Аэропорты юга России вводят ограничения на полеты

В воздушной гавани Волгограда ввели ряд ограничений на прилет и вылет авиалайнеров после атаки БПЛА по нефтебазе волгоградского Калача-на-Дону и подстанции во Фролово, самолеты перенаправляются в резервные аэропорты.

Аэропорт Волгограда временно приостановил прием и отправку авиарейсов из-за ограничения воздушного пространства в регионе, сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Волгоград".

"Из-за ограничений, введенных в регионе, на использование воздушного пространства рейс авиакомпании RedWings из Челябинска был перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, рейс авиакомпании Уральские авиалинии из Антальи - во Владикавказ. Задерживается вылет авиакомпании Аэрофлот в Москву. Также задержано прибытие еще одного рейса из столицы. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены"

- пресс-служба авиагавани

Такое решение было принято после того, как беспилотники атаковали нефтебазу в Калаче-на-Дону и подстанцию в городе Фролово, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, передает "Интерфакс".

Сейчас спасатели тушат возгорания на месте падения обломков БПЛА в обоих городах.

Вслед за Волгоградом ограничения на полеты ввели и в воздушной гавани Астрахани, сообщила представитель аэропорта.

Пока прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани не проводятся, в пресс-службе аэропорта пообещали информировать пассажиров о статусе рейсов на его сайте.