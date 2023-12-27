Погромщиков в аэропорту Махачкалы судили на Ставрополье

Суд по делу о погромах в аэропорту Махачкалы прошел на Ставрополье. Подсудимых обвиняют в уничтожении имущества и сопротивлении полиции.

Первое заседание по делу о погромах в махачкалинском аэропорту состоялось в Георгиевском районном суде Ставропольского края.

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, Ризван Ахмедов, Ата Мусаев, Магомед Мухмаев, Хабиб Шейхов, Шанаваз Эльмурзаев принимали активное участие в беспорядках.

Указанных лиц обвиняют в уничтожении имущества, применении опасных предметов, а также оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

Напомним, беспорядки произошли 29 октября 2023 года. Погромщики причинили ущерб на сумму свыше 24 млн рублей. Кроме того, 23 полицейских получили ранения.