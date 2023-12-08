Глава Дагестана призвал перестать обсуждать беспорядки в аэропорту

Сергей Меликов назвал беспорядки в махачкалинском аэропорту чьей-то провокацией. Он подчеркнул, что эти события пора перестать обсуждать.

Глава Дагестана заявил, что необходимо перестать обсуждать беспорядки, произошедшие в аэропорту региональной столицы в конце октября.

"Наверное, пора эту тему уже отставить в сторону. Потому что, Дагестан и до этих событий задолго, и во время этих событий, и сегодня Дагестан является центром, который объединяет людей и различных конфессий, и различных национальностей, и различных взглядов"

– Сергей Меликов

По словам руководителя республики, сегодня для всех очевидно, что эти беспорядки являются чьей-то неудавшейся провокацией.

"На самом деле, если какая-то отдельная провокация неполучившаяся имела место в Дагестане быть, на мой взгляд, обсуждать ее сегодня - это все равно, что пилить опилки"

– глава РД

Напомним, в конце октября в Махачкалу прибыл самолет из Израиля, после чего в городской аэропорт проникли полторы сотни человек. Они проверяли у посетителей, есть ли у них израильский паспорт, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. В результате тех событий пострадали два десятка человек.

По данному факту завели уголовное дело. Задержано более 200 человек, на 155 из них составили административные материалы.