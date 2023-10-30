Беспорядки в Махачкале: Меликов назвал причину погромов в аэропорту

Сергей Меликов раскрыл проблему, которая привела к беспорядкам в Махачкале. По его словам, это связано с незанятостью молодежи в Дагестане. Он отметил, что многие из погромщиков не знают о Палестине.

После беспорядков в махачкалинском аэропорту в Дагестане вскрылась новая проблема - незанятость молодежи, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

В интервью РИА Новости он отметил, что руководство и дагестанцы сделали выводы. По его словам, сегодня ведется большая работа с молодежью и неформальными организациями, поскольку беспорядки показали, что молодежь в возрасте от 22 до 25 лет не имеет занятости.

Меликов считает, что к погромам привела в том числе нехватка образования. Глава региона уверен, что многие из участников беспорядков не знают, что такое Палестина и конфликт на Ближнем Востоке.

При этом он подчеркнул, что для дагестанцев неприемлемы ни антисемитизм, ни другие формы националистических проявлений. По его мнению, самих жителей республики удивили события в аэропорту.