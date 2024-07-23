Первый приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы вынесли в Армавире

Суд вынес сегодня первый приговор участникам беспорядков в авиагавани Дагестана. Всем подсудимым назначены сроки более 6 лет.

В пятницу Армавирский суд огласил решение по делу о погромах в воздушной гавани Махачкалы. Пятеро зачинщиков погромов получили сроки в колониях.

"Суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки: Атаеву - шесть лет и четыре месяца; Ибрагимову – шесть лет и четыре месяца; Омарасхабову – шесть лет и шесть месяцев; Рамазанову – шесть лет и четыре месяца; Раджабову – по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний – девять лет"

– объединенная пресс-служба судов Кубани

Ни один из подсудимых не признал своей вины.

Массовые беспорядки случились в махачкалинском аэропорту прошлой осенью на фоне прибытия туда рейса с гражданами Израиля. Это происшествие на время блокировало работу авиагавани.