Обрушение склона произошло в Тбилиси - есть жертвы

Опубликовано: 18:52, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство подпорной стены вылилось в смертельное происшествие в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. Его жертвами стали двое строителей, которых засыпало землей.

Трагедия произошла сегодня при работах по укреплению склона в Тбилиси, о ней пишут грузинские СМИ.

ЧП случилось в Чугуретском районе, администрация которого заказала одной из компаний построить подпорную стену на улице Артвини.

В ходе работ сегодня обвалилась масса земли со склона. Она засыпала двух строителей.

Поиски начались немедленно, была задействована тяжелая техника. К сожалению, мужчин нашли недостаточно быстро, и они погибли под землей.

Полиция расследует происшествие.