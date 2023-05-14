Обрушение склона произошло в Тбилиси - есть жертвы

Строительство подпорной стены вылилось в смертельное происшествие в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. Его жертвами стали двое строителей, которых засыпало землей.
Трагедия произошла сегодня при работах по укреплению склона в Тбилиси, о ней пишут грузинские СМИ.
ЧП случилось в Чугуретском районе, администрация которого заказала одной из компаний построить подпорную стену на улице Артвини.
В ходе работ сегодня обвалилась масса земли со склона. Она засыпала двух строителей.
Поиски начались немедленно, была задействована тяжелая техника. К сожалению, мужчин нашли недостаточно быстро, и они погибли под землей.
Полиция расследует происшествие.