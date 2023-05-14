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Обрушение склона произошло в Тбилиси - есть жертвы

Обрушение склона произошло в Тбилиси - есть жертвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Строительство подпорной стены вылилось в смертельное происшествие в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. Его жертвами стали двое строителей, которых засыпало землей.

Трагедия произошла сегодня при работах по укреплению склона в Тбилиси, о ней пишут грузинские СМИ.

ЧП случилось в Чугуретском районе, администрация которого заказала одной из компаний построить подпорную стену на улице Артвини.

В ходе работ сегодня обвалилась масса земли со склона. Она засыпала двух строителей.

Поиски начались немедленно, была задействована тяжелая техника. К сожалению, мужчин нашли недостаточно быстро, и они погибли под землей.

Полиция расследует происшествие.

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