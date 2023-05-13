При взрыве в жилом доме Тбилиси пострадала женщина

Опубликовано: 13:42, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В субботу утром в жилом доме Тбилиси взорвался газ, в результате чего пострадала местная жительница. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

В субботу утром в жилом доме Тбилиси взорвался газ, в результате чего пострадала местная жительница. В настоящее время потерпевшая находится в больнице

Утром 13 мая в одном из жилых домов Тбилиси раздался взрыв. Инцидент случился в 5-м квартале 3-го микрорайона ТЭМКА.

По данным средств массовой информации, к взрыву привела утечка природного газа из водонагревателя.

В результате взрыва пострадала женщина. Ее доставили в больницу.