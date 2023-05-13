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При взрыве в жилом доме Тбилиси пострадала женщина

При взрыве в жилом доме Тбилиси пострадала женщина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В субботу утром в жилом доме Тбилиси взорвался газ, в результате чего пострадала местная жительница. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

В субботу утром в жилом доме Тбилиси взорвался газ, в результате чего пострадала местная жительница. В настоящее время потерпевшая находится в больнице

Утром 13 мая в одном из жилых домов Тбилиси раздался взрыв. Инцидент случился в 5-м квартале 3-го микрорайона ТЭМКА.

По данным средств массовой информации, к взрыву привела утечка природного газа из водонагревателя.

В результате взрыва пострадала женщина. Ее доставили в больницу.

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