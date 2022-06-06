На Экибастузской ГРЭС ввели энергоблок, который восстанавливали более 30 лет

Запуск энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1 впервые за 33 года стал одним из самых значимых событий в энергетике Казахстана в уходящем году. Станция теперь работает на полную мощность.

На Экибастузской ГРЭС-1 запустили энергоблок №1, который был остановлен еще в советское время из-за аварии, об этом поведала пресс-служба АО "Самрук-Энерго".

Сообщается, что восстановительные работы затянулись на 33 года. Ввод энергоблока позволил запустить энергетический объект на полную мощность впервые в постсоветский период.

Теперь станция способна выдавать около 4 тыс МВт. Специалисты также установили обновленное турбинное оборудование и фильтры, которые задерживают вредные выбросы.

Ожидается, что открытие энергоблока также станет важным событием в социальной жизни региона: на станции откроются около 400 рабочих мест.

Отметим, что экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 известны своими высокими трубами. Труба ГРЭС-2 высотой 420 метров является самой высокой в мире.