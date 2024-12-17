Вестник Кавказа

В МЧС Азербайджана рассказали о самочувствии пострадавших в авиакатастрофе

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большинство пострадавших при крушении лайнера азербайджанских граждан чувствует себя нормально, информирует МЧС республики. Авиакатастрофа произошла накануне утром на западе Казахстана.

Состояние здоровья большей части граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, оценивается как нормальное. Об этом рассказали в МЧС республики Южного Кавказа.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время их планируется доставить на родину, передает "Sputnik Азербайджан".

При этом в МЧС отметили, что трое пострадавших граждан в настоящее время находятся в реанимации.

Напомним, в среду утром на западе Казахстана рухнул самолет авиаперевозчика AZAL, выполнявший рейс Баку – Грозный. На борту лайнера было почти 70 человек, примерно 30 из которых удалось выжить.

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