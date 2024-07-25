Вестник Кавказа

В авиакатастрофе в Актау выжили 14 граждан Азербайджана

Палата в больнице
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане сообщили о 14 гражданах Азербайджана, выживших в авиакатастрофе под Актау. Сегодня на западе Казахстана разбился самолет "Азербайджанских авиалиний".

Глава казахстанского Минтранспорта Марат Карабаев рассказал о гражданах Азербайджана, выживших после падения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау.

Министр заявил, что на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 14 из них выжили, 23 погибли. Он также добавил, что 16 летевших россиян выжили 9.

Помимо этого, он сообщил, что в самолете были шестеро граждан Казахстана, все они погибли. Карабаев добавил, что трое граждан Кыргызстана выжили в авиатрагедии.

Глава ведомства отметил, что погибли двое пилотов, остальные члены экипажа (3 человека) пострадали.

Напомним, самолет авиакомпании AZAL упал 25 декабря возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

В Минздраве РК заявили, что в результате выжили 29 человек. Позже вице-президент страны Канат Бозумбаев сказал, что в авиакатастрофе под Актау погибли 38 человек.

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