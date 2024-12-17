Самолет МЧС России везет из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Из казахстанского Актау в Москву вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на котором в столичные больницы доставят всех выживших в авиакатастрофе самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL россиян.

Из аэропорта казахстанского Актау поднялся в воздух самолет Ил-76 МЧС России, который доставит в Москву девять россиян, пострадавших в авиакатастрофе: среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое, сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда "Центроспас" МЧС России Виктор Белинский, передает ТАСС.

"Спецборт МЧС России с гражданами России, пострадавшими при крушении пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный, вылетел из аэропорта Актау. На его борту девять человек, в том числе ребенок. На борту находятся все пострадавшие, ...состояние их тяжелое, но они транспортабельны. Им будет осуществляться вся необходимая помощь, которая требуется на борту, для успешной эвакуации в Москву"

- Виктор Белинский

Все пострадавшие будут проходить лечение в лучших столичных клиниках, их восстановлением и реабилитацией будут заниматься ведущие российские врачи.

Напомним, самолет авиакомпании AZAL накануне потерпел крушение возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.