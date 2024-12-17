Пострадавших в авиакатастрофе лечат врачи Казахстана и Азербайджана

Пострадавшие в авиакатастрофе под казахстанским Актау граждане Азербайджана проходят лечение в больницах Казахстана, но их состояние контролируют и азербайджанские врачи, рассказал глава Минтранса Азербайджана.

Лечение раненых граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение накануне в районе казахстанского города Актау, проходит под тщательным наблюдением казахстанских и азербайджанских врачей, сообщил сегодня министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Часть раненых находятся в реанимации казахстанских больниц, некоторые из них могут двигаться самостоятельно, однако пока они на основе решения врачей остаются в Казахстане, сообщает Trend.

"Они вернутся, когда врачи примут соответствующее решение. В то же время у нас в реанимации находятся пациенты, лечение которых проходит под наблюдением врачей из Казахстана и врачей, командированных из Азербайджана. Вероятности доставить тела погибших сегодня нет. Расследование продолжается. Окончательное решение будет принято завтра или в ближайшие дни. Обнаружены черные ящики. В соответствии с законом они будут расследованы"

- Рашад Набиев

Напомним, как сообщили накануне пресс-служба МЧС Азербайджана и AZAL, тела погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау доставят в Азербайджан в ближайшее время, также в страну запланированным рейсом доставят пострадавших. Уточняется, что к перевозке будут допущены те, кому позволяет состояние здоровья.