Тела погибших при авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

В Азербайджан скоро доставят тела жертв крушения самолета в Актау. Запланирован также рейс для перевозки пострадавших пассажиров.

Тела погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау доставят в Азербайджан в ближайшее время, пишет пресс-служба МЧС республики и AZAL.

В сообщении также сказано, что пострадавших доставят в страну запланированным рейсом. При этом уточняется, что к перевозке будут допущены те, кому позволяет состояние здоровья.

Отмечается, что государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.