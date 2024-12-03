Вестник Кавказа

Тела погибших при авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Тела погибших при авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджан скоро доставят тела жертв крушения самолета в Актау. Запланирован также рейс для перевозки пострадавших пассажиров.

Тела погибших при крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау доставят в Азербайджан в ближайшее время, пишет пресс-служба МЧС республики и AZAL.

В сообщении также сказано, что пострадавших доставят в страну запланированным рейсом. При этом уточняется, что к перевозке будут допущены те, кому позволяет состояние здоровья.

Отмечается, что государственные органы Азербайджана и Казахстана предпринимают все необходимые меры.

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