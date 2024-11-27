Российские следователи завели дело по факту крушения самолета AZAL

В СКР начали расследование авиакатастрофы, случившейся сегодня утром в западной части Казахстана. В результате крушения воздушного судна выжить удалось почти трем десяткам человек.

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту крушения самолета в Казахстане. Соответствующую информацию подтвердили в самом СКР.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)"

– пресс-служба СКР

В ведомстве приступили к изучению всех обстоятельств авиакатастрофы с участием граждан России. В ходе расследование планируется выяснить причины произошедшего.

Напомним, сегодняшним утром неподалеку от Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", совершавший посадку на запасном аэродроме. На борту воздушного судно находились 67 человек, 29 из них выжили.