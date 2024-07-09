Российская вакцина против рака будет доступна для стран ЕАЭС

Россия обеспечит своей новой противораковой вакциной страны Евразийского экономического союза, сообщил сегодня в ходе видеомоста академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

Как только клинические испытания подтвердят эффективность новой российчкой противораковой вакцины, на ее поставки могут смело рассчитывать все страны, входящие в Евроазиатский экономический союз, заявил сегодня в ходе видеомоста Москва-Ереван–Ташкент-Тбилиси академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

"Методика достаточно доступна, но требует высокой степени диагностики. Как только такие возможности с этой вакциной появятся, то наверное через Минздравы ЕАЭС можно будет этот вопрос более конкретизировать и определять этапность, делиться этими технологиями, обучать людей"

- Геннадий Онищенко

Сейчас российская вакцина испытывается на животных: результаты очень обнадеживают, средство в полной мере обеспечивает стимулирование иммунной системы и подавляет процесс размножения раковых клеток, отметил ученый, передает Sputnik Казахстан.

На следующем этапе вакцина будет проверена на людях, добавил Онищенко.