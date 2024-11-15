Авиакатастрофа в Актау: опубликован список выживших

Сегодня под Актау разбился лайнер Баку-Грозный. В СМИ опубликовали список выживших в катастрофе.

В катастрофе рейса Azerbaijan Airlines под Актау выжило 29 человек, опубликованы имена выживших пассажиров.

Сообщается, что по крайней мере 10 граждан РФ выжили при крушении самолета: Джумалиев Е., Евстигнеева К., Мамедов З., Папахов С., Арысбаева М., Бисикеева Д., Сейдахматова М., Эдиев У., Рахимов С., неизвестный по имени Азой.

Также опубликованы имена выживших граждан Азербайджана: Байрамзара А., Алиев З., Жалелов Н., Сираков Н., Асадов С., Караев Н., Кадиров Г., Разимли А., Джапаров Т., Дережиев Т., Дирбисиков С., Кафа Ш., Джерова С., а также неизвестная по имени Лейла.

Также выжили два гражданина Кыргызстана: Асанов Р, Османов Т.

Идентифицировать гражданство некоторых пострадавших пока не удалось.

Сообщается, что все выжившие госпитализированы в областную больницу.

Отмечается, что на борту находилось 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа. Среди пассажиров были граждане Азербайджана - 37 человек, России - 16 человек, Казахстана - 6 человек и Кыргызстана - 3 человека.