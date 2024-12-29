Казахстан заявил о скорой публикации отчета по расследованию трагедии под Актау

В ближайшее время Минтранс Казахстана представит предварительный отчет по расследованию трагедии с самолетом AZAL под Актау. Специалисты почти завершили работы.

Предварительный отчет по расследованию катастрофы под Актау с участием самолета Азербайджанских авиалиний будет представлен в скором времени. Он появится на сайте Минтранса Казахстана, рассказал руководитель ведомства Марат Карабаев.

Он передал, что работа специалистов из РФ, Азербайджана, Казахстана и Бразилии почти завершена.

"Специалисты работают усердно. Как мы говорили до этого, привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Бразилии и ИКАО"

- Марат Карабаев

Напомним, что самолет компании AZAL, который направлялся из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского Актау 25 декабря. На борту авиалайнера находились 67 человек, 29 из них выжили.