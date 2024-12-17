На борту разбившегося в Актау лайнера было 37 граждан Азербайджана и 16 россиян

В районе Актау сегодня потерпел крушение самолет компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный. В Минтрансе Казахстана предоставили информацию о гражданстве пассажиров.

В казахстанском Актау сегодня потерпел крушение рейс Баку-Грозный. На борту самолета были граждане четырех государств: Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.

"На борту находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Кыргызстана"

– Минтранс Казахстана

Сообщается, что 28 выживших в результате катастрофы доставлены в больницу.

Отметим, что пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Воздушное судно направлялось из Азербайджана в Россию, но затем сменило курс и направилось в сторону Казахстана. Предварительной причиной происшествия стало столкновение со стаей птиц.

На борту разбившегося лайнера было 67 пассажиров и 5 членов экипажа.