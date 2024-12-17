Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Актау

Мехрибан Алиева соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Актау
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила семьям погибших в авиакатастрофе под Актау свои соболезнования, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня выразила свои соболезнования родным и близким людей, погибших в результате крушения самолета под Актау.

"Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Великий Аллах хранит наш народ от всех бед и несчастий!"

- Мехрибан Алиева

Напомним, авиалайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines сегодня потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Рейс следовал из Баку в Грозный, на борту самолета находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа, по последним данным, выжили в катастрофе 27 человек.

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