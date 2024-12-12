Вестник Кавказа

Россия ждет от Абхазии исполнения союзнических обязательств – Захарова

Россия ждет от Абхазии исполнения союзнических обязательств – Захарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве рассчитывают, что Сухум выполнит свои обязательства как союзника РФ, в частности обеспечит определенные условия для российских инвестиций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона ожидает от властей Абхазии выполнения обязательств, которые Сухум несет будучи союзником Москвы, заявила, комментируя обстановку в Абхазии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она констатировала, что если между странами поддерживаются союзнические отношения, то это означает, что обе стороны выполняют свои обязательства.

"Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее"

– Захарова

По словам дипломата, она убеждена в наличии в обществе Абхазии стремления к упрочению союзнических отношений с Россией.

Представитель МИД заявила, что российская сторона надеется на то, что в ходе досрочных выборов, которые назначены на 15 февраля будущего года, народ Абхазии выберет такого президента, который будет и далее вместе с Россией работать над поступательным развитием Абхазии и ее отношений с РФ.

Ситуация в Абхазии

Напомним, обстановка в Абхазии в последние два месяца резко ухудшилась из-за серьезного, хотя и традиционного для осени и зимы энергодефицита, на который наложилось решение российской стороны поставлять энергию в Абхазию по коммерческим тарифам, а также отменить финансирование социальной сферы республики. Был введен жесткий график отключений, в какой-то момент свет подавался только ночью (с 21.00 до 7.00), а также менее чем на три часа днем. Однако с 23 декабря, после обращения и.о. президента Абхазии, Россия начала осуществлять социальные поставки электроэнергии в Абхазию.

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