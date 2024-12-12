Россия ждет от Абхазии исполнения союзнических обязательств – Захарова

Российская сторона ожидает от властей Абхазии выполнения обязательств, которые Сухум несет будучи союзником Москвы, заявила, комментируя обстановку в Абхазии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она констатировала, что если между странами поддерживаются союзнические отношения, то это означает, что обе стороны выполняют свои обязательства.
"Исходим из того, что и в Сухуме пройдут свою часть пути в соответствии с упомянутыми документами, в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций и так далее"
– Захарова
По словам дипломата, она убеждена в наличии в обществе Абхазии стремления к упрочению союзнических отношений с Россией.
Представитель МИД заявила, что российская сторона надеется на то, что в ходе досрочных выборов, которые назначены на 15 февраля будущего года, народ Абхазии выберет такого президента, который будет и далее вместе с Россией работать над поступательным развитием Абхазии и ее отношений с РФ.
Ситуация в Абхазии
Напомним, обстановка в Абхазии в последние два месяца резко ухудшилась из-за серьезного, хотя и традиционного для осени и зимы энергодефицита, на который наложилось решение российской стороны поставлять энергию в Абхазию по коммерческим тарифам, а также отменить финансирование социальной сферы республики. Был введен жесткий график отключений, в какой-то момент свет подавался только ночью (с 21.00 до 7.00), а также менее чем на три часа днем. Однако с 23 декабря, после обращения и.о. президента Абхазии, Россия начала осуществлять социальные поставки электроэнергии в Абхазию.