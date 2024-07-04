Экстренное предупреждение из-за лавин объявили в Карачаево-Черкесии

До конца этой рабочей недели в КЧР будет существовать угроза схода лавин. В МЧС предупреждают местных жителей о возможных ЧС.

В ближайшие несколько дней в горах Карачаево-Черкесии будет сохраняться опасность схода лавин. Об этом сказано в заявлении, распространенном 25 декабря ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве предупреждают, что до пятницы включительно лавиноопасно будет на высоте свыше 2 тыс метров.

В связи с этим в республике объявили экстренное предупреждение.

В МЧС напомнили, что лавины могут спровоцировать ЧС и привести к повреждению ЛЭП и инфраструктурных объектов. Кроме того, возможно перекрытие дорог, тоннелей и мостов.