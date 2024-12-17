В Дагестане переработали на 16% больше винограда в этом году

Виноградарство продолжает развиваться в Дагестане: в республике увеличили объемы сбора и переработки ягоды в этом году.

В Дагестане переработано на 16% больше винограда в 2024 году. Общий объем ягоды, которая прошла через переработку, составил порядка 234 тыс тонн, сообщили в комитете по виноградарству республики.

В комитете отметили, что увеличение объема обработанного винограда напрямую отразилось на производстве всех видов винодельческой продукции. Коньяка в республике выпустили на 21% больше, на 19% возросло производство вина, на 39% – изготовление игристых напитков.

Отметим, что сбор винограда в Дагестане в этом году вырос на 6%, превысив 300 тыс тонн.