Вестник Кавказа

Статус памятников присвоили 15 историко-культурным объектам Армении

Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полтора десятка объектов получили статус памятника в Армении. В их число, в частности, вошло здание бывшего кинотеатра "Наири".

В Армении получили статус памятников 15 историко-культурных объектов. Об этом стало известно по итогам прошедшего 24 декабря заседания экспертной комиссии Минобрнауки республики.

В частности, статус памятника получили здания бывшего кинотеатра "Наири", Института физики Академии наук и основной школы N55 им. А.Чехова.

Памятниками местного значения стали мельница Амбар в Вайоцдзорской области, "китайская книжная лавка" в Ванадзоре, некоторые кладбища, ряд хачкаров и другие объекты.

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