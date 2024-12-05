Статус памятников присвоили 15 историко-культурным объектам Армении

Полтора десятка объектов получили статус памятника в Армении. В их число, в частности, вошло здание бывшего кинотеатра "Наири".
В Армении получили статус памятников 15 историко-культурных объектов. Об этом стало известно по итогам прошедшего 24 декабря заседания экспертной комиссии Минобрнауки республики.
В частности, статус памятника получили здания бывшего кинотеатра "Наири", Института физики Академии наук и основной школы N55 им. А.Чехова.
Памятниками местного значения стали мельница Амбар в Вайоцдзорской области, "китайская книжная лавка" в Ванадзоре, некоторые кладбища, ряд хачкаров и другие объекты.