Число выживших при крушении достигло 28 человек

При крушении самолета в Актау в живых остались 28 человек. Последними данными с места происшествия поделились в МЧС Казахстана.

Самолет, выполнявший рейс Баку-Грозный, разбился сегодня в Актау, куда направлялся для аварийной посадки. Часть пассажиров при крушении выжила.

По сообщениям оперштаба МЧС Казахстана, в катастрофе выжили 28 человек, среди них есть несовершеннолетние, две девочки 2013 и 2008 годов рождения. По предварительным данным, 7 человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

Всего в самолете находилось 67 человек, по некоторым данным 72 человека. Среди них граждане России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана.

Причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц. Самолет принадлежал авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).