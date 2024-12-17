Ильхам Алиев покинул саммит СНГ из-за авиакатастрофы с азербайджанским самолетом

Крушение самолета в Актау вынудило президента Азербайджана покинуть саммит стран СНГ в России и вернуться в Баку. ЧП произошло сегодня утром.

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось отменить участие в неформальной саммите СНГ в Санкт-Петербурге и вернуться в Баку из-за крушения самолета в городе Актау в Казахстане, передал источник РИА Новости.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку»

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Напомним, что сегодня утром произошло крушение самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines. Он упал всего в 3 км от аэропорта Актау. На борту авиасудна находилось 72 человека, из которых пятеро были членами экипажа. По предварительным данным, 27 пассажиров выжили.

Вероятная причина крушения – столкновение со стаей птиц.