Ильхам Алиев рассказал о подготовке к играм СНГ в Гяндже

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной подведению спортивных итогов года. Одной из главных тем стала подготовка к грядущим Играм СНГ в Гяндже.
Лидер Азербайджана рассказал о строительстве нового стадиона в Гяндже, который будет открыт к началу спортивного мероприятия.
Ильхам Алиев также дал распоряжения относительно размещения спортивных команд в городе. Ожидается, что спортивное событие привлечет около 7 тыс спортсменов из разных стран.
Игры СНГ – это не только сугубо спортивное событие, но и важнейший импульс к развитию городской инфраструктуры. У властей есть планы по модернизации транспортного комплекса, реставрации исторических зданий.
Отметим, что в уходящем году в Гяндже открыли крупнейший в республике Олимпийский комплекс.