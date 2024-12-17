Ильхам Алиев рассказал о подготовке к играм СНГ в Гяндже

Игры СНГ в Гяндже – одно из ключевых спортивных событий будущего года в Азербайджане. Ильхам Алиев рассказал о работе по подготовке к мероприятию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной подведению спортивных итогов года. Одной из главных тем стала подготовка к грядущим Играм СНГ в Гяндже.

Лидер Азербайджана рассказал о строительстве нового стадиона в Гяндже, который будет открыт к началу спортивного мероприятия.

Ильхам Алиев также дал распоряжения относительно размещения спортивных команд в городе. Ожидается, что спортивное событие привлечет около 7 тыс спортсменов из разных стран.

Игры СНГ – это не только сугубо спортивное событие, но и важнейший импульс к развитию городской инфраструктуры. У властей есть планы по модернизации транспортного комплекса, реставрации исторических зданий.

Отметим, что в уходящем году в Гяндже открыли крупнейший в республике Олимпийский комплекс.