Вестник Кавказа

Ильхам Алиев рассказал о подготовке к играм СНГ в Гяндже

Ильхам Алиев рассказал о подготовке к играм СНГ в Гяндже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Игры СНГ в Гяндже – одно из ключевых спортивных событий будущего года в Азербайджане. Ильхам Алиев рассказал о работе по подготовке к мероприятию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной подведению спортивных итогов года. Одной из главных тем стала подготовка к грядущим Играм СНГ в Гяндже. 

Лидер Азербайджана рассказал о строительстве нового стадиона в Гяндже, который будет открыт к началу спортивного мероприятия. 

Ильхам Алиев также дал распоряжения относительно размещения спортивных команд в городе. Ожидается, что спортивное событие привлечет около 7 тыс спортсменов из разных стран. 

Игры СНГ – это не только сугубо спортивное событие, но и важнейший импульс к развитию городской инфраструктуры. У властей есть планы по модернизации транспортного комплекса, реставрации исторических зданий. 

Отметим, что в уходящем году в Гяндже открыли крупнейший в республике Олимпийский комплекс.

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