Вестник Кавказа

Ильхам Алиев подвел итоги года

Ильхам Алиев подвел итоги года
© Фото: Азертадж
Азербайджан идет своим путем и не допустит конфликтов и вмешательства других стран в свои дела. В новом году Азербайджан продолжит восстанавливать освобожденные территории, внимание будет уделено Гяндже, рассказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги года и рассказал о планах на 2025 год, выступая сегодня на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Азербайджан – сильное государство, которое опирается на свою мощь и идет собственным путем, прежде всего отметил президент АР. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан не имеет ни перед кем никаких обязательств, ни перед кем не склоняет голову, идет вперед достойно и честно, в этом большое достояние страны.

Во многих точках мира сейчас царит напряженная геополитическая обстановка, но в Азербайджане этого не будет, заявил глава государства.

«Кровавые столкновения, войны, конфликты, грубое вмешательство некоторых стран в дела других стран, нагнетание напряженности – всего этого мы не видим и не увидим в Азербайджане»

– Ильхам Алиев

Он также рассказал о том, как Азербайджан заново обустраивает жизнь на освобожденных от оккупации территориях. Реализуемые на этих территориях проекты сегодня не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире, добавил президент Азербайджана.

«На большой географии, на территории площадью 15-16 тыс кв м, которую Армения полностью уничтожила, строится новая жизнь – современная, красивая, комфортная»

– Ильхам Алиев

Более подробно азербайджанский лидер рассказал о возрождении Гянджи, с 2025 года в городе будут реализовываться крупные ремонтно-восстановительные работы. В планах обновление городской инфраструктуры, полное обновление городского транспорта, реставрация исторических зданий, реализация различных инфраструктурных проектов. Реализация комплекса мер приведет к тому, что древний город Гянджа, родина Низами, представит свою красоту, совмещающую исторический и современный облик, всему пространству СНГ и более широкой географии, заключил Ильхам Алиев.

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