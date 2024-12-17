Тайник с боеприпасами времен ВОВ найден на Ставрополье

Ставропольским правоохранителям удалось обнаружить очередной тайник с боеприпасами. Они наткнулись на него в лесном массиве, расположенном около одной из станиц Предгорного округа.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в Ставропольском крае тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 25 декабря в Telegram-канале ГУ МВД РФ по СКФО.

"Обнаружен схрон с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Арсенал был тщательно замаскирован в лесном массиве вблизи станицы Бекешевская Предгорного округа Ставропольского края"

– пресс-служба управления

В тайнике находилось несколько цинковых ящиков с более чем 900 патронами различного калибра. Кроме того, там лежали 52 гранаты РГД-33 и 9 запалов к ним.

"В связи с высокой вероятностью детонации правоохранители пришли к выводу, что гранаты и запалы не пригодны к транспортировке, в связи чем были уничтожены на месте"

– региональное управление МВД

При этом в ходе исследований было установлено, что остальные боеприпасы по-прежнему пригодны для стрельбы.

Заведено уголовное дело.