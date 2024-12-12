Мария Захарова: Минская группа ОБСЕ подлежит роспуску

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минская группа ОБСЕ, как и другие структуры Минской конференции, должна быть распущена, и лучшим вариантом для этого было бы совместно предложение от Азербайджана и Армении.

Минскую группу ОБСЕ необходимо распустить, заявила в ответ на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что сопредседатели Минской группы инициативно прекратили общение со своими российскими коллегами в феврале 2022 года.

"Помимо всего прочего, и с прекращением этого общения, и с признанием Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита Армения-Азербайджан-Европейский Союз-Франция (напомню, он прошел в Праге 6 октября 2022 года), и с кардинальным изменением ситуации на земле в сентябре 2023 года утвержденный ОБСЕ мандат сопредседателей Минской конференции ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию утратил свою актуальность"

– Мария Захарова

Она пояснила, что начало этому процессу было положено блокированием работы в этом формате со стороны Запада, после этого состоялись изменения в реалиях.

Дипломат подчеркнула, что таким образом все структуры Минской конференции, включая не только МГ ОБСЕ, но и группу планирования высокого уровня, а также пост личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому урегулированию, должны быть распущены.

"Полагаем, что оптимальный путь для принятия соответствующего решения на сей счет – это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов"

– Мария Захарова