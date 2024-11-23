Вестник Кавказа

Армения пересчитает свой долг России из-за недопоставленного ей оружия

Армения пересчитает свой долг России из-за недопоставленного ей оружия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин Армении нашел лазейку, чтобы сократить немаленький госдолг страны почти в 13 милиардов долларов: он намерен пересчитать долг в свою пользу за непоставленное стране российское оружие.

Власти Армении намерены частично погасить свой государственный долг, который к концу текущего 2024 года составит около $12,75 млрд, или 49,8% ВВП страны, заявил сегодня на пресс-конференции министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

Это будет сделано за счет средств, перечисленных ранее за закупку вооружений у России, которые не были поставлены в полном объеме, отметил министр, передает Sputnik Армения.

"Закупка была осуществлена, однако часть поставок так и не выполнена, а некоторые из них произошли с задержкой. Вопросами поставок занимается министерство обороны, поэтому я не владею всеми деталями. Однако ведется диалог о пересчете части существующего долга"

- Ваге Ованнисян

Министр не стал раскрывать подробности, сославшись на конфиденциальность информации – не ответил он и на вопрос, касается ли это конкретно кредитов на закупку вооружений, но добавил, что между Арменией и Россией существуют двусторонние обязательства, и сейчас ведется обсуждение возможности их взаимного пересчета.

Ранее власти Армении заявляли, что Россия не выполнила часть своих контрактов на поставку вооружений: речь, по разным оценкам, идет о суммах от $250 млн до $400 млн.

Напомним, госдолг Армении к 1 января 2024 г превысил $11,8 млрд, из которых $6.5 млрд - это внешний долг, а $5.3 млрд - внутренний долг. За текущий 2024 год он вырос и ожидается, что к концу 2024 года долг правительства республики составит 5 млрд 38 млрд драмов или $12,75 млрд.

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