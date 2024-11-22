Вестник Кавказа

Саакашвили назвал организаторов протестов в Грузии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правящая партия «Грузинская мечта» назвала заявление экс-президента Михаила Саакашвили отражением планов «радикальной оппозиции» - организаторов массовых протестов в Тбилиси и других городах Грузии.

Акции протестов в Грузии организовывает «радикальная оппозиция». Это подтвердило заявление экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметил депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили.

Накануне Михаил Саакашвили заявил, что оппозиция не должна отпускать привезенных из регионов людей из Тбилиси, пока не произойдет победа антиправительственных сил. Также он отметил, что скопления людей у парламента нужны не для заявлений оппозиции, а для действий – атаки и давления на правительство.

«Его заявления определенно отражают дух и планы, которые имеются у радикалов»

- Давид Матикашвили

Депутат не исключил того, что часть протестующих приходит на акции добровольно, однако большую часть составляют участники, которых мобилизовала «радикальная оппозиция».

Напомним, что протесты в Грузии идут уже 28-ой день подряд. Волна антиправительственных акций началась после слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановки евроинтеграции на 4 года.

29 декабря в Тбилиси пройдет инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили. В связи с этим оппозиция прогнозирует рост протестных настроений.

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