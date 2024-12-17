Вестник Кавказа

Дагестан готов оказать помощь в связи с авиакатастрофой в Актау

Дагестан готов оказать помощь в связи с авиакатастрофой в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау. Он заявил, что республика готова оказать необходимую помощь.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в казахстанском Актау.

В своем тексте глава региона отметил, что на борту упавшего самолета находились граждане России. Он добавил, что информация о летевших дагестанцах уточняется.

"Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких и дорогих людей в этой катастрофе. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе"

- Сергей Меликов

Меликов пожелал пострадавшим в авиакатастрофе скорейшего выздоровления. Глава подчеркнул, что Дагестан готов оказать любую необходимую помощь.

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