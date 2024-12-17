Дагестан готов оказать помощь в связи с авиакатастрофой в Актау

Глава Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау. Он заявил, что республика готова оказать необходимую помощь.
Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибших в результате авиакатастрофы в казахстанском Актау.
В своем тексте глава региона отметил, что на борту упавшего самолета находились граждане России. Он добавил, что информация о летевших дагестанцах уточняется.
"Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких и дорогих людей в этой катастрофе. Скорбим вместе с вами и разделяем ваше горе"
- Сергей Меликов
Меликов пожелал пострадавшим в авиакатастрофе скорейшего выздоровления. Глава подчеркнул, что Дагестан готов оказать любую необходимую помощь.