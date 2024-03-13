В Казахстане сохранят и модернизируют почтовые отделения

Государству крайне важно сейчас сохранить почтовую инфраструктуру, модернизировав ее под современные условия, поскольку деятельность почтовых операторов имеет большое стратегическое значение для страны, завила сегодня на пленарном заседании в Мажилисе, парламенте Казахстана, в ходе рассмотрения депутатами законопроекта по вопросам связи и почты депутат Екатерина Смышляева.
"Сегодня почтовая отрасль переживает трансформацию. Однако в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются. В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути ее развития"
- Екатерина Смышляева
Новый законопроект меняет порядок доставки корреспонденции: получить отправку или письмо при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода сможет его предъявитель. Почтовые отделения дополнятся почтаматами для получения и отправки посылок, передает "АиФ-Казахстан".
Еще одно новшество - почта продолжит заниматься растаможкой товаров с мировых маркеплейсов, а значит, эту обязанность снимут их получателей.
Национальному почтовому оператору дается право заниматься доставкой и хранением лекарств и медицинских изделий, и прежде всего – льготных, что позволит доставлять их в самые отдаленные села страны.
Также новый закон даст правовой статус социальному кошельку, что послужит очередной доступной мерой государственной поддержки граждан и исключит коррупцию и приписки.
Депутат приняли документ во втором чтении, он уже направлен на рассмотрение в Сенат.