Вестник Кавказа

В Казахстане сохранят и модернизируют почтовые отделения

В Казахстане сохранят и модернизируют почтовые отделения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана намерены изменить правила работы почты, трансформировать почтовые отделения страны под требования времени и найти оптимальные пути их дальнейшего развития.

Государству крайне важно сейчас сохранить почтовую инфраструктуру, модернизировав ее под современные условия, поскольку деятельность почтовых операторов имеет большое стратегическое значение для страны, завила сегодня на пленарном заседании в Мажилисе, парламенте Казахстана, в ходе рассмотрения депутатами законопроекта по вопросам связи и почты депутат Екатерина Смышляева.

"Сегодня почтовая отрасль переживает трансформацию. Однако в настоящее время услуги по доставке бумажных писем, периодических изданий сокращаются. В этой ситуации важно не потерять логистическую инфраструктуру почтовой связи и найти оптимальные пути ее развития"

- Екатерина Смышляева

Новый законопроект меняет порядок доставки корреспонденции: получить отправку или письмо при наличии соответствующего пин-кода или QR-кода сможет его предъявитель. Почтовые отделения дополнятся почтаматами для получения и отправки посылок, передает "АиФ-Казахстан".

Еще одно новшество - почта продолжит заниматься растаможкой товаров с мировых маркеплейсов, а значит, эту обязанность снимут их получателей.

Национальному почтовому оператору дается право заниматься доставкой и хранением лекарств и медицинских изделий, и прежде всего – льготных, что позволит доставлять их в самые отдаленные села страны.

Также новый закон даст правовой статус социальному кошельку, что послужит очередной доступной мерой государственной поддержки граждан и исключит коррупцию и приписки.

Депутат приняли документ во втором чтении, он уже направлен на рассмотрение в Сенат.

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