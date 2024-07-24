Вестник Кавказа

"Почта Грузии" перестала отправлять мелкие посылки в США

"Почта Грузии" перестала отправлять мелкие посылки в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская почта прекратила отправку мелких посылок в США. Причины такого решения на данный момент не сообщаются.

"Почта Грузии" приостановила на неопределенный срок отправку международных писем и мелких посылок в Соединенные Штаты. Об этом рассказали в самой компании.

На горячей линии почтового оператора отметили, что отправка такого рода посылка прекращена с 1 мая 2024 года. Все мелкие пакеты, отправлены в период с 1 мая по 24 июля, возвращаются назад. При этом отправителям компенсируют потраченные на отправку посылок деньги.

В "Почте Грузии" напомнили, что мелкие посылки – предметы и документы весом не более 2 кг.

При этом в компании отметили, что посылки весом свыше 2 кг по-прежнему можно отправлять в Грузию, передает "Sputnik Грузия".

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