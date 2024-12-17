ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау

В Европейском Союзе выразили Азербайджану соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" неподалеку от Актау. Трагедия унесла 38 жизней, 29 человек остаются в больнице.

Пресс-секретарь ЕС по внешним связям и политике безопасности Ануар Аль-Ануни сегодня вечером выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL, которое произошло сегодня в районе Актау. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в соцсети X.

"С прискорбием узнали о крушении самолета авиакомпании AZAL при аварийной посадке близ Актау в Казахстане"

– ЕС

В Брюсселе выразили глубочайшие соболезнования родным и близким жертв трагедии, а также пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в авиакатастрофе.

Крушение самолета над Актау

Сегодня утром пассажирский самолет AZAL Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В нем летели 67 человек – 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38, пострадали 29 человек. В четверг 26 декабря в Азербайджане объявлен днем траура.