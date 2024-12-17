В Казахстан прибыли авиавласти Азербайджана и представители компании AZAL

В Актау разбился рейс Баку-Грозный авиакомпании AZAL. К месту происшествия прибыли представители гражданской авиации Азербайджана, а также авиакомпании.

К месту авиакатастрофы рейса Баку-Грозный в Актау прибыла делегация представителей авиационной сферы Азербайджана вместе с сотрудниками авиакомпании AZAL, поведали в пресс-службе минтранса Казахстана.

"Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана"

– минтранс Казахстана

Также в центральноазиатскую республику в ближайшее время прибудут сотрудники авиационной фирмы Embraer и представители CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий).

Обстоятельства катастрофы будет расследовать правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.