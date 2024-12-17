Вестник Кавказа

В Казахстан прибыли авиавласти Азербайджана и представители компании AZAL

В Казахстан прибыли авиавласти Азербайджана и представители компании AZAL
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Актау разбился рейс Баку-Грозный авиакомпании AZAL. К месту происшествия прибыли представители гражданской авиации Азербайджана, а также авиакомпании.

К месту авиакатастрофы рейса Баку-Грозный в Актау прибыла делегация представителей авиационной сферы Азербайджана вместе с сотрудниками авиакомпании AZAL, поведали в пресс-службе минтранса Казахстана.  

"Работы на месте проводятся в тесном сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана" 

 

– минтранс Казахстана

Также в центральноазиатскую республику в ближайшее время прибудут сотрудники авиационной фирмы Embraer и представители CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий). 

Обстоятельства катастрофы будет расследовать правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

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