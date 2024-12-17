Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев выразил благодарность российскому руководству, общественности и россиянам в целом за солидарность с азербайджанским народом и соболезнования в связи трагедией в небе над Актау, жертвами которой накануне стали 38 человек.
Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе встречи с журналистами Санкт-Петербурга, приуроченной к неформальному саммиту СНГ.
Посол напомнил, что, узнав об авиакатастрофе, президент Ильхам Алиев должен был возвратиться в Азербайджан.
"Борт президента развернулся в воздухе и вернулся в Баку, после чего состоялось совещание в связи с происшествием"
– Рахман Мустафаев
По словам главы дипмиссии, была сформирована специальная комиссия, устанавливаются обстоятельства авиакатастрофы. Посол напомнил, что сегодня в Азербайджане день траура.
Стоит отметить, что в начале встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге прозвучали слова соболезнования. Мустафаев поблагодарил журналистов, губернатора и жителей города за интерес к Азербайджану и уважение к этой стране.
Далее во время мероприятия дипломат затронул ряд аспектов российско-азербайджанских отношений.