Вестник Кавказа

Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Мустафаев Рахман
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев поблагодарил российские власти и жителей РФ за соболезнования в связи с авиакатастрофой с лайнером AZAL, в результате которой погибли 38 человек.

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев выразил благодарность российскому руководству, общественности и россиянам в целом за солидарность с азербайджанским народом и соболезнования в связи трагедией в небе над Актау, жертвами которой накануне стали 38 человек.

Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе встречи с журналистами Санкт-Петербурга, приуроченной к неформальному саммиту СНГ.

Посол напомнил, что, узнав об авиакатастрофе, президент Ильхам Алиев должен был возвратиться в Азербайджан.

"Борт президента развернулся в воздухе и вернулся в Баку, после чего состоялось совещание в связи с происшествием"

– Рахман Мустафаев

По словам главы дипмиссии, была сформирована специальная комиссия, устанавливаются обстоятельства авиакатастрофы. Посол напомнил, что сегодня в Азербайджане день траура.

Стоит отметить, что в начале встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге прозвучали слова соболезнования. Мустафаев поблагодарил журналистов, губернатора и жителей города за интерес к Азербайджану и уважение к этой стране.

Далее во время мероприятия дипломат затронул ряд аспектов российско-азербайджанских отношений.

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