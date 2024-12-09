Вестник Кавказа

В Иране совершил первый авиарейс "женский" самолет

Салон самолета Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Иране успешно совершил свой первый авиарейс самолет "Иран Бану", пассажирами и пилотами которого были только женщины – он перевез в аэропорт Мешхеда 110 пассажирок.

В Иране совершил свой первый полет самолет, среди экипажа и пассажиров которого были только женщины – он в воскресенье успешно приземлился в международном аэропорту Шахид Хашеминежад в Мешхеде, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Самолет рейса "Иран Бану" со 110 иранскими женщинами на борту, управляемый Шахрзад Шамс - первой женщиной-пилотом в Иране, в воскресенье приземлился в международном аэропорту Хашеминежад в Мешхеде"

- IRNA

Название самолета переводится как "Госпожа Иран". Откуда вылетел иранский авиалайнер, не сообщается.

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