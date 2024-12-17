В Казахстане завершились поиски на месте катастрофы самолета AZAL

Правительственная комиссия, созданная в Казахстане в связи с крушением пассажирского самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL вблизи города Актау, доложила о завершении поисков спасателями.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня заслушал отчет заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба правительства республики.

"Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме"

- правительство Казахстана

В правительстве страны отметили: по поручению президента Касым-Жомарта Токаева пострадавшим в полном объеме предоставляется медицинская помощь, родным и близким погибших оказываются необходимые меры поддержки. Из Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров.

Также помощь казахстанским медикам оказывает бригада санавиации Азербайджана, с родственниками пострадавших и погибших работают бригады психологов.

В своем докладе Канат Бозумбаев отметил: министерство транспорта работает совместно с правительством Азербайджана, на месте падения воздушного судна в Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

Глава казахстанского правительства распорядился ужесточить требования к полетам и усилить авиационную безопасность во всех аэропортах страны.