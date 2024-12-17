Вестник Кавказа

Сегодня в Баку прилетят выжившие в авиакатастрофе

Сегодня в Баку прилетят выжившие в авиакатастрофе
© Фото: МЧС Казахстана
Сегодня в Азербайджан доставят 12 выживших пассажиров разбившегося в Актау самолета AZAL, часть из них прилетит регулярным рейсом, тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести, доставит самолет МЧС страны.

В Азербайджан уже сегодня доставят 12 из 14 выживших в авиакатастрофе под Актау пассажиров азербайджанского пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL.

Семь пассажиров, состояние которых позволяет совершить перелет, будут доставлены на родину рейсовым самолетом, пятеро пассажиров, находящихся в состоянии средней степени тяжести, доставит специальный самолет МЧС Азербайджана, из состояние в процессе полета будет контролировать специальная бригада врачей, передает Trend.

Двое граждан Азербайджана пока останутся в реанимационных отделениях казахстанских клиник – их состояние не позволяет их транспортировать.

Напомним, самолет авиакомпании AZAL накануне потерпел крушение возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Казахстан прибыли авиавласти Азербайджана и представители компании AZAL

В Казахстан прибыли авиавласти Азербайджана и представители компании AZAL

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Самолет МЧС России везет из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Самолет МЧС России везет из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Азербайджан скорбит по жертвам авиакатастрофы

Азербайджан скорбит по жертвам авиакатастрофы

Пострадавших в авиакатастрофе лечат врачи Казахстана и Азербайджана

Пострадавших в авиакатастрофе лечат врачи Казахстана и Азербайджана

В МЧС Азербайджана рассказали о самочувствии пострадавших в авиакатастрофе

В МЧС Азербайджана рассказали о самочувствии пострадавших в авиакатастрофе

Тела погибших при авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

Тела погибших при авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан

ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау

ЕС выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой в Актау

Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы