Сегодня в Баку прилетят выжившие в авиакатастрофе

Сегодня в Азербайджан доставят 12 выживших пассажиров разбившегося в Актау самолета AZAL, часть из них прилетит регулярным рейсом, тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести, доставит самолет МЧС страны.

В Азербайджан уже сегодня доставят 12 из 14 выживших в авиакатастрофе под Актау пассажиров азербайджанского пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL.

Семь пассажиров, состояние которых позволяет совершить перелет, будут доставлены на родину рейсовым самолетом, пятеро пассажиров, находящихся в состоянии средней степени тяжести, доставит специальный самолет МЧС Азербайджана, из состояние в процессе полета будет контролировать специальная бригада врачей, передает Trend.

Двое граждан Азербайджана пока останутся в реанимационных отделениях казахстанских клиник – их состояние не позволяет их транспортировать.

Напомним, самолет авиакомпании AZAL накануне потерпел крушение возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.