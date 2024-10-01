Вестник Кавказа

Посольство Азербайджана в Москве предоставит книгу соболезнований

Посольство Азербайджана в Москве предоставит книгу соболезнований
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанском диппредставительстве в России появится траурная книга, где можно будет оставить соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау. Она откроется сегодня в 16:00.

Траурная книга соболезнований появилась в посольстве Азербайджана в Москве, передала дипмиссия в России.

«В связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании «Azərbaycan Hava Yolları», выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный, приведшим к гибели пассажиров, 26 декабря с 16:00 до 18:00 и 27 декабря с 14:00 до 16:00 в посольстве Азербайджанской Республики будет открыта траурная книга соболезнований»

- посольство Азербайджана в России

Соболезнования погибшим и пострадавшим можно также выразить в электронном виде, отправив письмо на почту.

Накануне около казахстанского Актау произошла авиакатастрофа с участием азербайджанского самолета компании AZAL. Сегодня во всем Азербайджане объявлен день траура.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посол Азербайджана поблагодарил россиян за соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Посол Азербайджана и Рябков провели встречу в Москве

Посол Азербайджана и Рябков провели встречу в Москве

Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Владимиру Путину

Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Владимиру Путину

Открытие Бюро по туризму Азербайджана в Москве

Открытие Бюро по туризму Азербайджана в Москве

Рахман Мустафаев принял участие в акции памяти Муслима Магомаева

Рахман Мустафаев принял участие в акции памяти Муслима Магомаева

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве

Представительство по туризму Азербайджана в России откроется в Москве

Москва и Баку строят отношения на принципах союзнического взаимодействия – посол

Москва и Баку строят отношения на принципах союзнического взаимодействия – посол

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Лавров принял нового посла Азербайджана в России

Лавров принял нового посла Азербайджана в России

Послом Азербайджана в России назначен Рахман Мустафаев

Послом Азербайджана в России назначен Рахман Мустафаев

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы