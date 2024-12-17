Вестник Кавказа

Авиакатастрофа в Актау: 25 человек доставлены в больницу

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, сегодня потерпел крушение неподалеку от Актау. Выжившим в катастрофе оказывают медицинскую помощь.

Выжившим пассажирам и членам экипажа рейса Баку-Грозный компании Azerbaijan Airlines, который упал в районе Актау, оказывают медицинскую помощь. В больницу доставлены 25 человек, передали в оперштабе МЧС Казахстана. 

"Двадцать пять людей доставили в областную больницу"

– МЧС Казахстана 

Отметим, что пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился в 3 км от аэропорта Актау в Казахстане. Воздушное судно направлялось из Азербайджана в Россию, но затем сменило курс и направилось в сторону Казахстана. Предварительной причиной происшествия стало столкновение со стаей птиц.  

На борту разбившегося лайнера было 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

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