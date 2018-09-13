Вестник Кавказа

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау
© Фото: Динара Хаирова
Вчера в Казахстане разбился самолет авиакомпании AZAL, 38 человек погибли. Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соболезнования в связи с крушением рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL в Актау. Сообщение было опубликовано пресс-секретарем генсека Стефани Трембле.  

"Генеральный секретарь глубоко опечален известием об авиакатастрофе на западе Казахстана, в результате которой погибло множество людей, в том числе граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Он выражает искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сочувствие пострадавшим странам"

– Стефани Трембле 

Генеральный секретарь ООН также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в авиакатастрофе. 

Напомним, самолет авиакомпании AZAL накануне потерпел крушение возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.

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