Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил соболезнования в связи с крушением рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL в Актау. Сообщение было опубликовано пресс-секретарем генсека Стефани Трембле.
"Генеральный секретарь глубоко опечален известием об авиакатастрофе на западе Казахстана, в результате которой погибло множество людей, в том числе граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Он выражает искренние соболезнования семьям погибших и глубокое сочувствие пострадавшим странам"
– Стефани Трембле
Генеральный секретарь ООН также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в авиакатастрофе.
Напомним, самолет авиакомпании AZAL накануне потерпел крушение возле города Актау в западной части Казахстана. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате катастрофы выжили 29 человек.