Пассажирский автобус стал участником ДТП в Ереване

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в армянской столице. На данный момент известно о нескольких пострадавших.
Утром 25 декабря в Ереване столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.
Согласно предварительной информации, ДТП случилось около 07:20 по местному времени.
В аварии пострадали два человека. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.
Установлено, что автобус выполнял 45-й маршрут.