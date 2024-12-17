Вестник Кавказа

Пассажирский автобус стал участником ДТП в Ереване

Пассажирский автобус стал участником ДТП в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло сегодня утром в армянской столице. На данный момент известно о нескольких пострадавших.

Утром 25 декабря в Ереване столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Mitsubishi. Об этом сообщают армянские средства массовой информации.

Согласно предварительной информации, ДТП случилось около 07:20 по местному времени.

В аварии пострадали два человека. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

Установлено, что автобус выполнял 45-й маршрут.
 

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