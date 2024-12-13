Вестник Кавказа

Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Петербурге

Пашинян отказался от участия в саммите СНГ в Петербурге
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер Армении не будет участвовать в саммите СНГ сегодня. По его словам, причиной стал сданный несколько дней назад положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что не намерен участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге из-за возможного ковида.

"В понедельник, 23 декабря, у меня был положительный результат анализа на ковид... 25 декабря мой диагноз уже был отрицательным и я вернулся к своей обычной работе. Однако, посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ"

– Пашинян

Армянский премьер уточнил, что решение о том, принимать ли ему участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, назначенном на 26 декабря, еще не принято. Он собирается определиться с решением до конца текущего дня. Мероприятие также пройдет в российской Северной столице.

Отметим, что предстоящий саммит ЕАЭС изначально должна была принимать Армения, но после слов Пашиняна о том, что "не все члены Совета желательны в стране", проведение встречи взяла на себя российская сторона.

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