Компания заплатит многомиллионный штраф за срыв госконтракта на Ставрополье

В Георгиевке подрядчик не выполнил к установленному сроку работы по благоустройству. За это компании будет вынуждена заплатить штраф.

В Ставропольском крае предстоит заплатить крупный штраф компании, затянувшей срок благоустройства общественного пространства. Об этом рассказали в прокуратуре.

Все работы должны были быть выполнены в Георгиевске.

"В ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлено, что управление ЖКХ администрации Георгиевского округа и коммерческая организация заключили контракт на благоустройство общественной территории по улице Горийской в Георгиевске, но в установленный срок подрядчик его не исполнил"

– пресс-служба надзорного ведомства

Подрядчика привлекли к административной ответственности по статье о бездействии, приведшем к неисполнению обязательств, прописанных в контракте. Компания заплатит штраф на сумму более 9,7 млн рублей.