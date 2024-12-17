Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", в результате которого погибли 38 человек, неподалеку от Актау.
Глава правительства Грузии заявил, что глубоко потрясен этим известием.
"От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу"
– Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр заверил, что в это тяжелое время Грузия рядом с братским Азербайджаном. Он выразил соболезнования семьям жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.
"Ваше превосходительство, разделяем Вашу скорбь и скорбь дружественного азербайджанского народа"
– Ираклий Кобахидзе
Авиакатастрофа над Актау
Напомним, сегодня утром самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, на борту которого было 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа), разбился, совершая полет из Баку в Грозный. Крушение произошло в 3 км от аэропорта Актау (Казахстан). Погибли 38 человек, 29 человек пострадали. Завтра в Азербайджане будет день траура.