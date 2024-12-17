Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил свои соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой с самолетом AZAL, летевшим из Баку в Грозный. Жертвами трагедии стали 38 человек.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", в результате которого погибли 38 человек, неподалеку от Актау.

Глава правительства Грузии заявил, что глубоко потрясен этим известием.

"От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр заверил, что в это тяжелое время Грузия рядом с братским Азербайджаном. Он выразил соболезнования семьям жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.

"Ваше превосходительство, разделяем Вашу скорбь и скорбь дружественного азербайджанского народа"

– Ираклий Кобахидзе

Авиакатастрофа над Актау

Напомним, сегодня утром самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, на борту которого было 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа), разбился, совершая полет из Баку в Грозный. Крушение произошло в 3 км от аэропорта Актау (Казахстан). Погибли 38 человек, 29 человек пострадали. Завтра в Азербайджане будет день траура.

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