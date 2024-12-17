Абхазия будет получать гумпоставки электричества до конца февраля

В МИД России заявили, что Россия продолжит гумпоставки электричества в Абхазию. Решение принято с учетом кризисной ситуации в республике.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об осуществлении гуманитарных поставок российского электричества в Абхазию.
Дипломат заявила, что Москва будет обеспечивать республику энергоснабжением до конца февраля, руководствуясь гуманитарными соображениями.
Она добавила, что решение принято с учетом сложившегося кризиса в энергосфере в Абхазии, который был вызван изношенностью сетей и майнингом криптовалют.