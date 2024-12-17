Названы самые популярные направления отдыха в январе 2025 года

Какие города России попали в топ самых популярных направлений для отдыха в 2025 году? На вопрос ответил сервис бронирования отелей «Твил.ру».

В тройке самых востребованных направлений для отдыха в январе оказался город-курорт Сочи, согласно данным исследования сервиса бронирования отелей «Твил.ру». На первое место попал Санкт-Петербург, второе место досталось столице России, Москве.

В первую десятку направлений также пробрались и другие города Кубани – Краснодар занял 6 позицию, Геленджик – 8 позицию, Красная Поляна – 9 позицию и Анапа закрыла список на 10 позиции. В него также попали Ялта и Казань.

«Твил.ру» еще подсчитали сколько туристу в среднем обойдется одна ночь в городах из списка. В Сочи путешественник отдаст около 5,2 тыс рублей за ночь, в Геленджике – 4,9 тыс рублей, в Краснодаре – 4,1 тыс рублей, в Красной Поляне – 14 тыс рублей и в Анапе – 4 тыс рублей.