Вестник Кавказа

Возможность платить картой "Мир" привлекает на Кубу российских туристов

Возможность платить картой "Мир" привлекает на Кубу российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Карты российской платежной системы "Мир" заработали на всей территории Кубы, и это привлекает дополнительный поток на остров Свободы туристов из России, рассказал посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

Карты российской платежной системы "Мир" набирают популярность на острове Свободы – они заработали на всей территории Кубы, и это помогло привлечь на остров большее число туристов из РФ, сообщил в интервью кубинскому еженедельнику Opciones, специализирующемуся на темах финансов, коммерции и туризма, посол России в Гаване Виктор Коронелли.

"На данный момент карты платежной системы "Мир" работают на всей территории Кубы: от провинции Пинар-дель-Рио на западном побережье острова до провинции Гуантанамо на востоке, ими можно платить в отелях, где останавливаются российские туристы, а также в других учреждениях, связанных с зарубежным туризмом. Введение карты "Мир" - это позитивный фактор, который позволил привлечь больше туристических потоков из России"

- Виктор Коронелли

У России и Кубы есть еще несколько совместных разработок в сфере туризма – они тщательно прорабатываются, и хотя говорить о конкретных результатах пока рано, посол заверил: Кубе есть что предложить как предпринимателям, так и туристам из России: их здесь принимают так, как ни в какой другой точке планеты, - добавил дипломат. 

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